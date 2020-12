Coronavirus, Speranza e Boccia “Diffida per revoca ordinanza Abruzzo”

ROMA (ITALPRESS) – "La invitiamo e diffidiamo a revocare ad horas l'ordinanza regionale 106 del 6 dicembre 2020, ricordandoLe le gravi responsabilità che potrebbero derivare dall'applicazione delle misure da Lei introdotte riguardo alla salute dei cittadini abruzzesi. Ci riserviamo, in mancanza, di intraprendere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per garantire l'uniforme applicazione delle misure volte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e salvaguardare, in particolare, il bene primario della salute delle persone". Lo scrivono i ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari Regionali Francesco Boccia in una lettera indirizzata al governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio. (ITALPRESS). mgg/com 07-Dic-20 15:17