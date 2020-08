Coronavirus: un caso nel centro di smistamento di via La Malfa a Palermo

Allarme tra i dipendenti nel Centro meccanico di smistamento delle Poste in via Ugo La Malfa, a Palermo, dopo il caso di Coronavirus registrato lunedì e l’altro scoperto in mattinata. Un’impiegata addetta al servizio raccomandate, infatti, è risultata positiva al Covid-19.

“Hanno accusato i sintomi tipici della malattia e l’azienda si è immediatamente attivata – dice Maurizio Affatigato, coordinatore nazionale della Cisl Poste -. Sono stati segnalati all’Asp i nominativi di una cinquantina di dipendenti che potrebbero essere entrati in contatto con la collega risultata positiva, ma ancora non si hanno notizie dei tamponi. Tra i lavoratori c’è grande ansia e paura”.

I dipendenti contagiati sono in isolamento domiciliare. Nel Centro di smistamento di via La Malfa lavorano oltre 200 persone, metà delle quali già in smart-working da mesi. “L’azienda ha messo in campo tutte le misure necessarie – conclude Maurizio Affatigato – e sta richiamando in servizio i dipendenti in ferie per assicurare il corretto funzionamento del servizio”.

Il direttore del centro ha rimandato a casa circa 50 lavoratori, quelli che lavorano a stretto contatto con la donna, e l’Asp ha raccolto i nominativi delle persone che hanno avuto contatti con la donna e che dovranno tutti effettuare gli esami. Si attendono i risultati degli altri test. I locali sono stati chiusi e sanificati. “Mi dicono che finora sono stati eseguiti tre tamponi e che in cinquanta sono in isolamento – dice Affatigato – Spero che nelle prossime ore tutti i dipendenti siano controllati”.