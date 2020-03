Coronavirus, Varchi (FdI): “Pagare avvocati e consulenti con gratuito patrocinio”

“Il Governo che abbandona liberi professionisti e partite Iva che dovranno fronteggiare da soli l’emergenza coronavirus, adesso paghi almeno i debiti maturati nei loro confronti. Nel solo comparto giustizia, avvocati e consulenti con il gratuito patrocinio: consulenti che lavorano per gli uffici giudiziari, vantano crediti per compensi già liquidati e non ancora pagati. Le misure previste per loro sono inesistenti o, comunque, assolutamente insufficienti e, dunque, ora più che mai è indispensabile che il Ministero competente provveda al pagamento dei propri debiti nei loro confronti”. Lo dichiara Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera.