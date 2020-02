Coronavirus, Zaia “Ancora non si trova il paziente zero in Veneto”

MARGHERA (ITALPRESS) – Non ha trovato riscontro l'ipotesi circolata in queste ore sui "pazienti zero" del coronavirus Covid-19 a Vo' Euganeo, in Veneto. "Gli otto cinesi 'indagati' sul piano epidemiologico sono tutti negativi. Siamo preoccupati se non troviamo il paziente zero", ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Marghera. "Siamo preoccupati perche' quello che sembrava un caso isolato coinvolge piu' regioni, dobbiamo adottare misure drastiche, e ci saranno con il nostro provvedimento", ha aggiunto Zaia. (ITALPRESS). sat/red 23-Feb-20 11:48