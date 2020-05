Corruzione in sanità, Miccichè dietro Fabio Damiani? “Mai sponsorizzato”

Fabio Damiani, direttore dell’Asp 9, arrestato nell’operazione anticorruzione “Sorella sanità” su appalti nella sanità, nel 2018 era ossessionato dalle nomine nell’ambito della sanità siciliana, e cercava sponde politiche per ottenere l’incarico.

Nelle intercettazioni tra Fabio Damiani e l’imprenditore Salvatore Manganaro, emerge che il suo sponsor per la nomina a manager dell’Asp era Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars.

“Chi c’è dietro questa operazione lo sappiamo solo noi e Gianfranco. Il pupo è Turano…eee…. u puparo è Miccichè”, dice Manganaro, “a me a prescindere del resto se l’operazione mi deve riuscire è quella lì ok? – continua l’imprenditore – ma siccome siamo in tre a saperlo tu si u quarto che a Trapani dietro Turano e Lumia ce l’ha messo Miccichè con un teatrino palermitano”.

Fabio Damiani in un’altra intercettazione dice: “Però in città è risaputo che quello che deciderà e che… sarà Gianfranco (Miccichè ndr) assolut. Gianfranco. Il problema è che non c’è stato l’incontro con lui. Basterebbe avere l’incontro con lui e poi non sarebbe necessario incontrare nessun’altro”. I finanzieri hanno ricostruito tramite una serie di intercettazioni in un ufficio in via Principe di Villafranca un incontro tra Ivan Turola, Fabio Damiani e Guglielmo Miccichè, fratello del presidente dell’Ars avvenuto nel bar Spinnato in via Principe di Belmonte.

Miccichè: Mi sono scocciato, tentativo non riuscito di farsi sponsorizzare

“Se un solo organo di informazione si permetterà di scrivere che io sono lo ‘sponsor’ del signor Damiani, tramite mio fratello Guglielmo, che nella sua vita non mi ha mai fatto una telefonata per sponsorizzare né Damiani, né altri, subirà una denuncia penale e civile per risarcimento danni”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in merito agli arresti nell’ambito della sanità avvenuti stamattina. “Mi sono scocciato – ha detto Miccichè – di sopportare organi di stampa che, leggendo nell’ordinanza del gip il tentativo non riuscito di farsi sponsorizzare da me, scrivono tutto il contrario, affermando che io sarei lo sponsor di Damiani”.