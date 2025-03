Corte dei Conti, Schifani “Chiederemo di applicare lo Statuto siciliano”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nello Statuto siciliano vigente è previsto all’articolo 23 che le sezioni della Corte dei Conti vengano nominate di concerto con il governo regionale. Questa norma costituzionale è vigente e non è stata mai rispettata”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana e del Consiglio Nazionale di Forza Italia Renato Schifani, intervenuto alla convention “La riforma della giustizia di Forza Italia”, al teatro Politeama Garibaldi a Palermo.

“Nessun mio predecessore ha mai invocato l’applicazione di questo articolo. Strano. Sapete perché? Io non lo so, non voglio fare polemica su 60 anni di storia, ma l’articolo c’è – ha aggiunto -. Non voglio essere frainteso, non rivendico questo diritto perché sono stato controllato. Per me le porte sono aperte h24. Ma questa è una prerogativa prevista dallo Statuto siciliano che evidentemente i nostri padri costituenti siciliani, con la condivisione del parlamento nazionale, vollero a garanzia di una procedura che non condizionava le decisioni della Corte dei Conti. I costituenti siciliani dissero che le sezioni della Corte dei Conti vanno condivise con il Governo regionale”.

“Questa mancata applicazione è un’anomalia, non apriremo conflitti ma ne parleremo nelle dovute sedi. Non esiste l’abolizione di una norma per desuetudine, e questo articolo non è incompatibile con l’articolo 104 della Costituzione. Cercheremo di far valere in maniera serena, pacata ma decisa, questo nostro diritto. La nostra è anche una battaglia per l’identità”, ha precisato.

“Siamo pronti, non abbiamo scheletri nell’armadio, siamo pronti a rispondere a tutti i controlli sulla nostra azione amministrativa e di governo. Certo, in momenti di emergenza ci saremmo attesi un dialogo che non c’è stato, anzi c’è stato un atto ispettivo al quale abbiamo risposto, ci siamo messi a disposizione perché siamo uomini dello Stato e abbiamo il senso delle istituzioni nel nostro Dna – ha spiegato ancora Schifani -. Ma quando il Parlamento discute di riformare alcuni organismi come l’azione della Corte dei Conti va rispettato, non va contrastato, non va combattuto se si invadono certe prerogative che magari sono mal esercitate o non sono più attuali. Noi non vogliamo mettere in discussione l’indipendenza della Corte, ma quando alcune iniziative determinano delle disfunzioni del nostro sistema istituzionale è giusto che la popolazione, attraverso i parlamentari vi ponga rimedio”.

“Se subiamo la pervasività della Corte dei conti, che ha aperto un’indagine nel pieno della crisi idrica di quest’estate con 20 milioni già destinati alla Sicilia dal Consiglio dei ministri, mi chiedo dove sia la leale collaborazione tra enti dello Stato – ha detto il presidente della Regione –. È come se una casa andasse a fuoco e i pompieri anziché buttare acqua buttassero petrolio o benzina. Quando è entrato in vigore il Pnrr il governo ha fatto benissimo a prevedere limitazioni dei poteri invasivi della Corte dei conti, perché in quel modo il ministro Fitto non poteva lavorare: è evidente che il sistema va un attimo rimodulato e confido che in Parlamento vi possa essere un approfondimento”.

Schifani ha ricordato che “a livello nazionale si è posto il tema dell’invasività della Corte dei Conti nell’esercizio dei controlli preventivi. Lo prevede l’articolo 100 della Costituzione, però abbiamo la sensazione di vivere una realtà in Sicilia estremamente complessa e delicata. Dopo pochi mesi dal mio insediamento la Corte dei Conti, sezione consultiva, con un provvedimento anziché riconoscere la validità di un decreto legislativo che consentiva la spalmatura di un dsavanzo pregresso, non nostro, in 10 anni, ci ha detto no, ha rifiutato il rendiconto – ha sottolineato il governatore -. Se non avessi avuto una norma che mi aiutava mi sarei dovuto dimettere. Sosteneva la Corte dei Conti che il decreto legislativo che veniva applicato non poteva essere operativo in quella fattispecie perché ci voleva la norma del Parlamento. Come se il decreto legislativo non fosse norma primaria. Questo è stato il mio primo impatto, ho vissuto due mesi terribili, ma grazie al governo Meloni, al vicepresidente Tajani, al ministro Giorgetti, abbiamo potuto spalmare quel disavanzo. Ci ha aiutato il governo nazionale, e voglio ricordare che quel disavanzo l’abbiamo azzerato”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).