Cosmetica, siglata al Cosmoprof la partnership tra Tisanoreica e Guinot

BOLOGNA (ITALPRESS) – Grande successo a Cosmoprof Worldwide 2022 – la fiera leader mondiale per l'intera industria della cosmetica e della bellezza professionale che si sta tenendo in questi giorni a Bologna – per Gianluca Mech SpA, una delle prime aziende ad aver introdotto la decottopia, usata ancora oggi nella rivoluzionaria Tisanoreica, l'esclusiva dieta fito-chetogenica con più pubblicazioni scientifiche al mondo. La Gianluca Mech SpA ha raggiunto lo scorso anno il traguardo dei 110 anni di storia e da 15 anni, attraverso la creazione del Mech-Lab, finanzia la ricerca indipendente presso l'università di Padova e la formazione presso il Centro Studi Tisanoreica. Sono stati 15 anni di sfide vinte, attraverso pubblicazioni importanti, per esempio, nell'ambito del trattamento dell'obesità, del diabete tipo 2, della sindrome dell'ovaio policistico e aprendo nuove frontiere di ricerca (vedi la modifica del microbioma o il miglioramento della performance sportiva). Il lavoro del Mech Lab ha contribuito in modo determinante a far scalare all'Italia la classifica europea e mondiale per numero di ricerche scientifiche sulla dieta chetogenica, più di cinquanta. Numerosi i visitatori e gli addetti ai lavori che, oltre a visitare lo spazio presente al Cosmoprof, hanno partecipato ad una interessante tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Gianluca Mech, "guru" di Tisanoreica, del dottor Lorenzo Cenci del Centro Studi Tisanoreica di Vicenza e delle due testimonial Aida Yespica e Manila Nazzaro, che ha moderato l'incontro. Mech ha parlato delle tante novità della Gianluca Mech Spa, iniziando dalla nuova linea "Glycemic Friendly" che "non solo incide sulla glicemia, come è sempre stato, ma con la sostituzione delle farine tradizionali con l'amido resistente, contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale". "Può essere molto utile, quindi, non solo per chi vuole dimagrire ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso e la glicemia", ha aggiunto Mech. Ampio spazio anche al nuovo kit "Digiuno intermittente Tisanoreica" un esclusivo programma nutrizionale "della durata di sette giorni che prevede l'assunzione degli integratori alimentari Decottopia e Tisanoreica nelle modalità previste dalla guida alimentare contenuta all'interno di un kit. Inoltre sul sito www.gianlucamech.com sono disponibili anche le ricette da poter utilizzare", ha commentato Mech. Ma non solo. Gianluca Mech SpA ha annunciato ufficialmente il sigillo della partnership con Guinot Sas, una delle aziende di cosmetica più importanti del mondo per quanto riguarda l'estetica professionale, collaborazione che vede l'azienda vicentina nella veste di nuovo distributore per l'Italia. Le formule dei prodotti Guinot, Mary Cohr, Masters Colors sono conservate senza parabeni, non contengono oli minerali o fenossietanolo e i principi attivi utilizzati sono derivati da piante senza OGM. Con i suoi metodi di produzione, inoltre, Guinot Sas rispetta l'ambiente e non esegue i test dei prodotti sugli animali. "Questa manifestazione è un'occasione bellissima per comunicare la partnership con Guinot. Con i loro trattamenti si hanno effetti immediati sulla pelle: risultati che, grazie ai prodotti Tisanoreica, si possono consolidare nel tempo" ha dichiarato Mech, aggiungendo che "una dieta fatta bene deve farci sembrare più giovani. Presto pubblicheremo una ricerca che studierà gli effetti della dieta sulla pelle: punti cardine saranno proprio nutrizione e prodotti Guinot". Dopo aver descritto approfonditamente in cosa consiste e quali sono gli effetti della dieta fito-chetogenica – grazie all'intervento di Cenci – Mech ha voluto ringraziare le due testimonial, Aida Yespica e Manila Nazzaro: "Due donne fantastiche: un esempio di bellezza sana e di come stare bene con se stesse significa stare bene con gli altri". -foto Bruno Angelo Porcellana- (ITALPRESS). fsc/com 30-Apr-22 15:40