Costa Crociere, quattro corsi di formazione per assumere nuovo personale

GENOVA (ITALPRESS) – Quattro corsi di formazione gratuiti per lavorare a bordo delle navi da crociera come animatore, fotografo o pasticcere. Li organizza Costa Crociere. I corsi sono sostenuti dalla Regione Siciliana con risorse del Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione 2014-2020, e hanno come obiettivo la formazione delle quattro figure professionali da inserire a bordo delle navi Costa. I posti a disposizione sono 20 per ogni corso, per un totale di 80 posti. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di accedere a 300 ore d'aula e 90 di stage, presso la sede di Palermo della Global Service for Enterprises. Al termine dei corsi Costa Crociere si impegna ad assumere a bordo delle sue navi, con contratto a tempo determinato rinnovabile, almeno il 55% degli studenti idonei. I corsi sono destinati a disoccupati o inoccupati in età lavorativa. Per le figure di animatore, animatore bambini e fotografo sono necessari il diploma di scuola superiore, una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua a scelta tra francese e tedesco. Per il Commis Pasticcere è richiesto il diploma di scuola superiore di indirizzo alberghiero o qualifica triennale settore cucina, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese. Le iscrizioni ai corsi sono aperte fino al prossimo 20 aprile. Per prendere visione del bando e partecipare alla selezione basta collegarsi al sito www.glosent.it e seguire le indicazioni nell'apposito banner dell'avviso, o contattare la segreteria del corso al numero 0917846745. Le informazioni sui corsi sono anche sono disponibili sul sito web di Costa Crociere dedicato alla ricerca di personale www.career.costacrociere.it "Siamo lieti di poter proporre per la prima volta anche in Sicilia questo tipo di percorso formativo, che negli scorsi anni ha portato eccellenti risultati in tutte le altre regioni dove è stato implementato, arrivando a superare in media il 90% di assunzioni da parte della nostra compagnia. Il nostro obiettivo è quello di formare professionisti che ci aiutino a offrire un'esperienza eccellente ai nostri ospiti, e che restino con noi il più a lungo possibile. Considerata la situazione che stiamo vivendo, questa iniziativa rappresenta inoltre un segnale di grande ottimismo per la ripresa del turismo e delle crociere, che sono una fonte importante di ricchezza e lavoro in Italia", ha affermato Antonella Varbaro, Fleet Hotel HR Director di Costa Crociere. (ITALPRESS). abr/com 27-Mar-21 10:30