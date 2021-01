Covid: 1.230 nuovi positivi in Sicilia, 28 i morti

Sono 1.230 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 21.609 tamponi processati con una incidenza del 5,7%. L’isola non è più la prima regione per contagio e dopo il secondo posto di ieri scivola al quinto preceduta da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono state 28 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.129. Il totale degli attualmente positivi è 46.898, con un incremento di 191 casi rispetto a ieri quando si era registrata una diminuzione. I guariti, infatti, sono 1011. Negli ospedali i ricoveri per Covid sono 1.657, 17 in meno rispetto a ieri, dei quali 221 in terapia intensiva, 6 in più.

La distribuzione nelle province vede Palermo di nuovo in testa al contagio con 459 casi seguita da Catania con 248 e da Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36, Enna 35.