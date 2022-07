Covid, 120.683 nuovi positivi, 176 le vittime nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 120.683 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 519.284 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 23,2%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino del Covid in Italia, diffuso dal Ministero della Salute. I morti sono 176, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 170.213. I ricoverati con sintomi sono 10.975 (+127 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 413 (4 in meno di ieri).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 19-Lug-22 17:36