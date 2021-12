Covid, 15.756 nuovi casi e 99 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Balzo dei contagi Covid in Italia. I nuovi positivi sono 15.756, un numero in forte crescita rispetto ai 9.503 registrati il 6 dicembre, a fronte però di un numero superiore di tamponi processati, quasi il doppio, per l'esattezza 695.136. Un dato che fa flettere il tasso di positività al 2,26%. In aumento i decessi, 99 (+7). I guariti sono 10.584 mentre gli attualmente positivi crescono di 5.059 unità raggiungendo un numero complessivo di 240.894. Impennata dei ricoveri nei reparti ordinari, dove dai 5.879 segnati il 6 dicembre si tocca quota 6.078 il 7. Crescono pure le terapie intensive, 776 (+33), con 89 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 234.040 persone. Il Veneto si conferma la prima regione per numero di contagi (2.7960), seguita da Lombardia (2.783) Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.474). (ITALPRESS). tai/sat/red 07-Dic-21 17:31