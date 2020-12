Covid: 150 dosi di vaccino lunedì e martedì ai sanitari di “Villa Sofia-Cervello”

Lunedì e martedì prossimo saranno consegnate 150 dosi vaccinali anti Covid da somministrare nelle stesse giornate al personale dell’azienda ospedaliera ‘Villa Sofia Cervello’ di Palermo. In prima battuta saranno privilegiati medici, infermieri e operatori sociosanitari che prestano servizio nelle unità per la cura di pazienti affetti dal coronavirus.

In particolare, nella prima fase, per l’ospedale “Cervello” le dosi saranno così suddivise: 25 al personale della medicina e chirurgia accettazione ed urgenza (pronto soccorso), 20 per la terapia intensiva e rianimazione, 10 per la terapia intensiva neonatale, 20 anestesia e rianimazione Covid, 20 malattie infettive, 8 ostetricia e ginecologia Covid, 8 chirurgia generale Covid, 8 medicina interna Covid e 10 cardiologia-emodinamica.

Infine, per l’ospedale “Villa Sofia” 21 dosi andranno al personale della medicina e chirurgia accettazione ed urgenza.