Covid, 22.211 nuovi casi. Tasso di positività al 14,1%

ROMA (ITALPRESS) – In calo i nuovi casi di coronavirus in Italia ma risale il tasso di positività. Sono 22.211 i nuovi positivi, in meno rispetto ai 23.477 registrati ieri. Calano pure i morti, oggi sono 462 i decessi rispetto ai 555 di ieri. È quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. Sono invece 16.877 i guariti. Crescono gli attualmente positivi di 4.871 unità, determinando il dato complessivo di 574.767. Sono stati 157.524 i tamponi processati, con un rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 14,1%. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 22.822, 329 in meno rispetto alle 24 ore precedenti; lievissimo il calo delle terapie intensive, 2.553 i ricoverati (-2) con 145 nuovi ingressi. In 549.392 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i dati dei territori, il Veneto è la regione con più nuovi positivi (4.805); a seguire Lombardia (3.056) ed Emilia-Romagna (2.629). La Valle d'Aosta con 17 nuovi positivi è la regione con meno contagi nelle ultime 24 ore. Mentre la regione con più ingressi nelle terapie intensive è il Veneto con 21 ricoverati. (ITALPRESS). tai/abr/red 01-Gen-21 17:34