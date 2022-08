Covid, 26.693 nuovi casi e 152 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.693 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 177.819 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 152 i morti, che portano il totale delle persone decedute per Covid da inizio pandemia a quota 173.853. I ricoverati con sintomi sono 8.043 (315 in meno di ieri), dei quali 306 in terapia intensiva, 15 iun meno rispetto a ieri. – Foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fil/red 12-Ago-22 17:26