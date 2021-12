Covid, 28.632 nuovi casi e 120 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record dei casi di contagio da Covid-19 in Italia per quanto riguarda la cosiddetta quarta ondata. Dalla lettura dei dati del ministero della Salute, si evince che i nuovi contagiati sono 28.632, dato in crescita rispetto ai 26.109 registrato nelle 24 ore precedenti, nonostante il numero inferiore di tamponi effettuati, 669.160, che fa salire il tasso di positività al 4.27%. Lieve calo dei decessi, 120 (-3). I guariti sono 14.457, gli attualmente positivi vedono un nuovo incremento di 14.038 unità, toccando quota 331.968. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari si trovano al momento 7.520 pazienti (+82), più lieve l'incremento delle terapie intensive a 923 (+6) con 70 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 323.625 persone. Per quanto riguarda il contagio nelle regioni, la Lombardia oggi risulta prima per numero di nuovi casi (5.590), a seguire il Veneto (3.577) e Piemonte (2.510). (ITALPRESS). tai/sat/red 17-Dic-21 18:56