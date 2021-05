Covid, 3.224 nuovi casi e 166 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Casi di coronavirus in crescita in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 3.224 (il 24 maggio erano stati 2.490) ma con 252.646 tamponi processati. Un dato che fa crollare l'indice di positività all'1,27%. In crescita i decessi, 166 (+56). I guariti sono 11.348 e gli attuali positivi scendono a 268.145 (8.294 in meno rispetto al 24 maggio). Prosegue senza sosta la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari; sono 8.857, con un saldo negativo di 93 pazienti. Calo pure nelle terapie intensive, 1.323 i degenti attuali con un calo complessivo pari a 59 unità e 46 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 258.256 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (505), seguita da Campania (410), e da Sicilia (372). (ITALPRESS). tai/sat/red 25-Mag-21 18:24