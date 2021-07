Covid, 3.558 nuovi casi e 10 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei numeri dei contagi covid in Italia. I nuovi positivi, registrati dal Ministero della Salute sono 3.558 in crescita rispetto ai 2.072 di ieri a fronte di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 218.705 (ieri erano stati circa 89 mila), con un tasso di positività che cala all'1,62%. Lieve crescita dei decessi, a 10 (+3). I guariti sono 1.761 mentre gli attuali positivi toccano quota 49.310 in crescita di 1.785. Lieve crescita dei ricoverati nei reparti ordinari, con i degenti sono 1.194 (+6); altrettanto live l'incremento nelle terapie intensive, 165 (+3) con 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 47.951 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (681), seguita da Veneto (600) e Sicilia (552). (ITALPRESS). tai/sat/red 20-Lug-21 19:14