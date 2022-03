Covid, 41.500 nuovi casi e 185 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere, dopo giorni di continua discesa, i casi Covid in Italia. Il numero dei nuovi positivi, secondo il ministero della Salute, è pari a 41.500, in aumento rispetto ai 36.429 del 2 marzo, con 431.312 tamponi processati, e che determina un tasso di positività in aumento del 9,6%. In calo i decessi: 185 (-29). Gli attualmente positivi, a quota 1.041.462, registrano un calo di 20.148 unità; i guariti nelle ultime 24 ore registrano un numero di 62.551. Calano pure i ricoveri nei reparti ordinari: attualmente sono ospitati 9.599 pazienti (ieri erano 9.954); 654 (-27) i pazienti accolti nelle terapie intensive con 52 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.031.209 persone. Per quanto riguarda le regioni il Lazio è primo per numero di nuovi positivi (4.771), seguito Sicilia da (4.411) e Lombardia (4.386). (ITALPRESS). tai/sat/red 03-Mar-22 19:53