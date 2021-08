Covid, 5.273 casi e 54 decessi: aumentano ricoveri e terapie intensive

ROMA (ITALPRESS) – I nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute sono 5.273 (nelle 24 ore precedenti erano stati 3.674 ). Complessivamente, da inizio epidemia, i contagiati sono 4.449.606. Salgono i decessi, dai 24 di ieri ai 54 di oggi, per un totale di 128.510 da inizio pandemia. I tamponi processati sono 238.073 (74.021 delle 24 ore precedenti), per un tasso di positività pari al 2,21%. In aumento ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Nello specifico nei reparti ordinari si trovano attualmente 3.472 pazienti (+138), mentre nelle terapie intensive sono ospitati 423 degenti, con un incremento di 19 unita' nel rapporto ingressi/uscite e 49 nuovi ingressi. I nuovi dimessi/guariti sono 4.794 per un totale di 4.191.980 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 129.116, con un incremento di 420 nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 125.221. La Sicilia con 1.229 nuovi casi si conferma la regione dove si registra un incremento piu' significativo dei contagi, seguita da Lazio (551) ed Emilia Romagna (478). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Molise (11) e Valle d'Aosta (22). (ITALPRESS). fil/red 17-Ago-21 17:32