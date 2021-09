Covid, 6.735 nuovi casi e 58 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.735 (in discesa rispetto ai 6.761 del 2 settembre) ma con 296.394 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta quasi stabile al 2,27%. Calano leggermente anche i deceduti, 58 (-4). I guariti sono 6.554, gli attualmente positivi si incrementano di 127 toccando il numero totale di 137.025. Anche il 3 settembre si registra un calo dei ricoveri nei reparti ordinari, con 4.164 degenti in discesa di 41; quasi stabili le terapie intensive a 556 (+1) con 42 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 132.305 persone. Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (1.348), seguita da Emilia Romagna (721) e Lombardia (647). (ITALPRESS). tai/sat/red 03-Set-21 18:20