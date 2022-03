Covid, 60.415 nuovi casi e 93 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 60.415 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia, rispetto ai 74.024 di ieri. Sono stati 370.466 i tamponi effettuati, su un totale di 195.712.501 da inizio emergenza, che pofta il tasso di positività al 16,3%. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 93 i decessi (ieri 85), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 157.785. Con quelli di oggi diventano 13.861.743 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.172.824 (+25.305), 1.163.927 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.430, di cui 467 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 12.531.134 con un incremento di 36.166 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (7.413), poi Campania (7.130), Lombardia (6.371), Puglia (6.464) e Sicilia (4.777). (ITALPRESS). spf/ads/red 20-Mar-22 17:15