Covid, 80% degli italiani pronto a rispettare le restrizioni delle feste

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, il Governo e le Regioni stanno discutendo sull'ipotesi di introduzione di nuove restrizioni per il periodo natalizio per evitare assembramenti e spostamenti come successo in questo ultimo fine settimana, con il rischio di una importante ripresa dei contagi. Al momento, le restrizioni maggiori e il divieto totale di spostamento riguardano esclusivamente i giorni di festa (25-26 e 31 dicembre – 1 gennaio). Sulla base di questo, oltre l'80% degli italiani mostra senso di responsabilità e dichiara che rispetterà gli obblighi previsti. Un rispetto che si estende in modo uniforme da Nord a Sud del Paese. È quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. Anche il divieto di spostamento verrà rispettato, secondo le dichiarazioni, da quasi la totalità del campione. Poco più di 1 su 10 si sposterà, ma solo prima del blocco, quando ancora – per il momento – è permesso dal DPCM in vigore. Solo il 5,9% dichiara che infrangerà le regole e si sposterà anche durante il blocco, ma gli spostamenti saranno comunque limitati prevalentemente all'interno della regione di appartenenza e nei comuni limitrofi a quello di residenza, magari per poter incontrare e salutare i parenti. Dati Euromedia Research – Realizzato l'11/12/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS). abr/com 16-Dic-20 12:47