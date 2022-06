Covid, 83.274 i nuovi positivi, 59 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 83.274 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 296.030 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati resi noti dal Ministero della Salute nel suo quotidiano bollettino. I decessi sono 59 (ieri 60), con il totale delle vittime da febbraio 2020 che è pari a 168.353. Il tasso di positività, ieri pari al 26,4%, sale al 28,1%. Si registra un aumento delle ospedalizzazioni, con le terapie intensive che sono 13 in più di ieri, per un totale di 261. I ricoveri ordinari sono 338 in più, per un totale di 6.592. Con 12.082 nuovi casi la Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi, seguita la Campania (+9.946), Veneto (+8.557), Lazio (+7.756) e Sicilia (+6.723). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 30-Giu-22 16:36