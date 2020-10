Covid: a Palermo il sindaco Orlando ferma la movida notturna nel week end

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza anti Covid che stabilisce il divieto di stazionamento per le persone, dalle 21 e fino alle 5 del giorno successivo esclusivamente il venerdì, sabato e domenica in una vasta area del centro cittadino dove si concentra in particolare la movida. Le zone interessate sono quelle dei quartieri Tribunali Castellammare, Palazzo Reale Monte di Pietà e Libertà.

La decisione è stata presa al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la partecipazione anche dell’Asp.

Il provvedimento, valido al momento fino al 13 novembre, che non interviene in alcun modo su tempi e modalità di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, che restano regolamentati dai Dpcm e dalle ordinanze regionali, entra in vigore venerdì mattina.

“Si tratta di un provvedimento certamente eccezionale, ma necessario – ha detto il Sindaco – anche se non e’ certamente drastico come quelli adottati in queste ore in altre zone del paese. La nostra speranza, quella di tutte le istituzioni che in queste ore hanno lavorato in grande sintonia per coordinare e valutare attentamente ogni scelta, è che non sia necessario nei prossimi giorni ricorrere ad ulteriori restrizioni per contrastare la diffusione del virus”.