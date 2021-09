Covid: Albanese (Confindustria): “Obbligo vaccinale subito e pene severissime”

“L’obbligo vaccinale è necessario, anzi direi sacrosanto. Va fatto subito e istituto per legge senza ulteriori attese. I numeri in Parlamento ci sono, la politica faccia la sua parte, non strumentalizzi questa vicenda e non si usi il tema per posizionarsi a favore o contro il governo. Occorre mettere da parte le beghe interne e pensare al bene dei cittadini e del Paese”. A dirlo all’Adnkronos è Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, che accoglie con soddisfazione l’apertura del premier Draghi sull’obbligo vaccinale.

“Un tabù che le parole del presidente del Consiglio sembrano aver definitivamente sdoganato. Adesso ci aspettiamo scelte consequenziali – taglia corto il leader degli industriali siciliani -. Immediatamente. Perché dirlo è una cosa, fare la legge un’altra. Occorre togliere alibi a tutti. Dalla pandemia usciamo solo con il vaccino. Non ci sono altre strade”. Per Alessandro Albanese all’obbligo vaccinale vanno collegate “pene severissime”.

“Se scelgo di non immunizzarmi, oltre alle sanzioni, mi deve essere inibito di fare qualsiasi cosa: entrare negli uffici pubblici, utilizzare i mezzi di trasporto, frequentare locali – sottolinea Alessandro Albanese -. E per i lavoratori va previsto persino il licenziamento. Deve essere quasi un automatismo. Tutti coloro che non hanno patologie che impediscono la somministrazione delle dosi vanno vaccinati subito. Ne va della sicurezza di tutti”. (Adnkronos)