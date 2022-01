Covid: ambulanze in coda con pazienti positivi a bordo all’ospedale “Cervello”

L’emergenza Covid con la variante Omicron che imperversa in tutta la Sicilia e in tutta Italia mette in ginocchio l’attività degli ospedali siciliani con un aumento vertiginoso dei ricoveri e una pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani che non si vedeva più ormai da mesi. Ambulanze in coda con pazienti positivi a bordo all’ospedale “Cervello” di Palermo.

Giornataccia ieri e stanotte con i sanitari del 118 impegnati nel trasporto di decine di pazienti positivi al Covid da ricoverare. Molte ambulanze sono state dirottate verso l’ospedale di Partinico. Tante altre, almeno 14, in attesa di lasciare i pazienti e tornare in servizio dopo la sanificazione, che si rende necessaria per i protocolli anti Covid, ferme sulla rampa d’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo.

Nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Le numerose ambulanze bloccate sulla rampa d’accesso del pronto soccorso, hanno inscenato una protesta accendendo le sirene.