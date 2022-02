Covid: anche in aeroporto Palermo si potranno ricevere i vaccini

Doveva essere un esperimento di due giorni ma visto il successo il commissario emergenza Covid Palermo, d’intesa con Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo, ha deciso di mantenere la possibilità di ricevere il vaccino nel presidio dell’aerostazione “almeno fino alla fine di marzo”. “Così come avevo immaginato, la mobilità dell’hub della Fiera del Mediterraneo all’esterno funziona anche in aeroporto”, ha detto Costa, che in mattinata ha partecipato all’iniziativa legata alla somministrazione dei vaccini nell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo.

“Non pensavamo di avere questo gradimento anche dai passeggeri – ha aggiunto Costa – ci siamo accorti in questa prima giornata di aver risolto alcune problematiche relative ai passeggeri in transito che avrebbero avuto grandi difficoltà nell’avere il green pass. Per questa ragione – ha sottolineato – siamo dell’idea che questo è un presidio troppo importante e quindi immaginiamo di tenerlo fisso e lasciarlo in modo permanente almeno fino a tutto il mese di marzo e si aggiunge a quello dei tamponi per i passeggeri in arrivo”.

La postazione vaccinale dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo sarà aperta a tutti gli utenti dai 12 anni in su, dalle 10 alle 18. “Probabilmente le due aree, tamponi e vaccini, verranno accorpate, ma questo avverrà in un secondo momento – spiega il commissario emergenza Covid Palermo Renato Costa -. L’importante, per ora, è che il presidio resti, in modo tale da offrire un servizio in più alle persone e un ulteriore stimolo alla vaccinazione. Domani, ma anche nei prossimi giorni, chi vorrà potrà raggiungerci per fare prima, seconda o terza dose in aeroporto”.

Basterà presentarsi con documento d’identità e tessera sanitaria. Chi verrà dall’esterno, appositamente per vaccinarsi, potrà parcheggiare nell’area di sosta P2 dell’aeroporto; presentando alla cassa manuale il certificato di avvenuta vaccinazione, avrà diritto a uno sconto sul prezzo del parcheggio, che sarà pari a un euro l’ora per le prime due ore di sosta.