Covid: Asp Palermo attiva screening tamponi in Casa del Sole e a Partinico

L’Asp di Palermo attiverà domani mattina alla ‘Casa del Sole’ di via Roccazzo, a Palermo, ed in via monsignor Domenico Mercurio (ex Pretura) a Partinico lo screening di massa per il Covid19 in modalità Drive In. Ne dà notizia l’azienda sanitaria.

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per i soggetti già muniti di green pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. Il pagamento potrà essere effettuato nelle casse ticket dell’Asp (nel seguente link l’elenco completo: http://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=411). I due Drive In saranno in funzione sette giorni su sette (ad eccezione di Capodanno) dalle 9 alle 16.

Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle 15.30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1LMq9_Hgyifq4JXiXepzGiTwTIYREsZtl?usp=sharing.

Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare. I minorenni potranno accedere al Drive In, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli.