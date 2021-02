Covid: calano i contagi in Sicilia, 332 positivi in 24 ore, 21 morti

Diminuiscono ancora i casi di Covid e rallanta la pandemia in Sicilia. Nelle ultime 24 ore nell’isola ne sono stati registrati 332 su 18.637 tamponi processati (tra molecolari e rapidi). Si tratta del dato più basso del 2021 con il tasso di positività che scende all’1,8% confermando la discesa della curva epidemica. Sono però 21 i decessi registrati oggi.

Aumentano leggermente i ricoveri ospedalieri: 5 in più i pazienti ricoverati in regime ordinario rispetto a 24 ore fa. Rimane stabile invece il numero delle terapie intensive occupate. La distribuzione dei contagiati Covid nelle province vede Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 51, Trapani 9, Siracusa 16, Ragusa 5, Caltanissetta 19, Agrigento 2, Enna 10.

Nella settimana dall’8 al 14 febbraio sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ quanto emerge da un report elaborato dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo sulla base degli indicatori territoriali.

Nell’Isola nella settimana appena trascorsa si sono registrati 4.190 nuovi positivi, con una diminuzione del 23,1 per cento rispetto ai 5.451 della settimana precedente. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 3102,8 tamponi ogni 100mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 2997,5 tamponi ogni 100mila abitanti.

Nell’Isola la percentuale di nuovi positivi al Covid è pari all11,9%, a fronte di un valore medio nazionale pari al 14%, mentre si sono registrati 3,3 nuovi deceduti per 100mila abitanti (la media nazionale è pari a 3,8). Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) in Sicilia sono pari a 701,8 ogni 100mila abitanti (media nazionale è pari a 668,6), i ricoverati sono 20,7 ogni 100mila abitanti (il valore medio nazionale è pari a 30,6), mentre vi sono 3,3 ricoverati in terapia intensiva ogni 100mila abitanti. I valori più elevati si registrano in Umbria con 9,5 e nella provincia autonoma di Bolzano con 7,5. Il valore medio nazionale è pari a 3,5.