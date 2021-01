Covid: contagi in calo, in Sicilia 885 nuovi positivi e 34 morti

Sono 885 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 20.808 tamponi processati con una incidenza del 4,2%. L’Isola è la terza regione per contagio dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.260. Il totale degli attualmente positivi è 48.001, con un incremento di 347 casi rispetto a ieri. I guariti sono 504. Negli ospedali i ricoveri sono 1.666, 8 in più rispetto a ieri, dei quali 227 in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri.

La distribuzione dei contagiati da Covid-19 nelle province Catania con 208 casi, Palermo 386, Messina 166, Trapani 11, Siracusa 26, Ragusa 11, Caltanissetta 74, Agrigento 1, Enna 2.

L’analisi dei dati fa dire al presidente della Regione Nello Musumeci: “La zona rossa non è stata un capriccio, ma una necessità: eravamo arrivati a 1.970 contagiati e a oltre 40 morti al giorno. Siamo all’ultima settimana di zona rossa e per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, anche se il numero delle vittime rimane ancora alto. Sono fiducioso: se il calo dovesse essere costante potremmo anche revocare la zona rossa e tornare a respirare nella zona arancione”.

Per l’ufficio statistica del comune di Palermo emergono i primi segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi e sono cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9.023, il 28,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall’inizio della pandemia. I tamponi positivi sono pari al 23,1% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 29,9% della settimana precedente.

Una palestra è stata chiusa dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri in via Giovanni Villani a Palermo. Nell’impianto sono stati trovati 4 atleti che si allenavano con attrezzi fitness, sebbene fosse vietato dal dpcm. Il gestore è stato multato per il mancato rispetto delle norme anticovid e il locale è stato sequestrato per 5 giorni. I quattro clienti sono stati multati con verbale di 800 euro ciascuno: 400 euro per il divieto di svolgimento di tutte le attività sportive previste dal dpcm e 400 euro per non avere rispettato il divieto di spostamento senza giustificato motivo.