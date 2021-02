Covid: contagi in discesa in Sicilia 574 nuovi positivi, 25 i morti

Sono 574 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 24.633 tamponi processati con una incidenza di positivi poco sopra il 2,3%, tasso nuovamente in discesa rispetto a ieri. La regione torna ottava nel contagio come due giorni fa. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682. Il totale degli attualmente positivi è 39.009, con un decremento di 257 casi rispetto a ieri. I guariti sono 806.

La distribuzione dei positivi Covid nelle province vede Palermo 213, Catania 153, Messina 98, Siracusa 55, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 10, Ragusa 10, Enna 4. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.376; ovvero 30 in meno rispetto a ieri ma non aumentano quelli in terapia intensiva che sono 178, solo uno in più rispetto a ieri.