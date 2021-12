Covid: crescono velocissimi i contagi, in Sicilia 3.963 nuovi positivi e 17 morti

In Sicilia sono 3.963 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.769 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.729. Il tasso di positività sale al 7,1% ieri era al’6,7%. L’Isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 39.152 casi, al secondo la Toscana con 15.830 casi, al terzo posto il Piemonte con 11.515 casi, al quarto la Campania con 11.492 casi, al quinto la Veneto con 10.376 casi, al sesto L’Emilia Romagna con 7.088 casi e al settimo il Lazio con 5.843 casi e all’ottavo la Puglia con 4.200 casi. Gli attuali positivi sono 37.946 con un aumento di 2.718 casi. I guariti sono 1.346 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.498.

Negli ospedali ci sono 834 ricoverati, con 42 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 92, tre casi in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 765 casi, Catania 846, Messina 651, Siracusa 280, Trapani 438, Ragusa 204, Caltanissetta 273, Agrigento 364, Enna 260.

In Sicilia nella settimana 22-28 dicembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi da Coronavirus per 100.000 abitanti (659) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (65%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (19%) e in terapia intensiva (10,2%) occupati da pazienti Covid19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull’Isola. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 72,3% (media Italia 78,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,8% (media Italia 3,2%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 45,2% (media Italia 58,9%). Questo l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Enna 406, Messina 380, Catania 344, Caltanissetta 333, Siracusa 333, Ragusa 262, Agrigento 260, Trapani 252, Palermo 240.