Covid: da lunedì prossimo anche la Sicilia sarà zona gialla

Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Sicilia con Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. E’ in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedì prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle regioni gialle.

Le quattro nuove regioni – Sicilia con Lazio, Piemonte, Lombardia – passeranno in giallo in quanto hanno superato tutti e tre i parametri che determinano il ‘salto’ di fascia: l’incidenza settimanale di nuovi positivi deve superare i 50 casi ogni 100mila abitanti; il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15% e il tasso di occupazione in terapia intensiva oltre il 10%.

“Da lunedì la Sicilia sarà in zona gialla, queste sono le direttive che ci pervengono da Roma. Confido in un incremento dei vaccini, spero che la popolazione possa convincersi. Probabilmente la regione resterà zona gialla almeno fino alla metà di gennaio. Era prevedibile, il governatore Nello Musumeci lo aveva già anticipato nei giorni scorsi”. Lo ha detto Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. “Attualmente i numeri relativi alla terapia intensiva sono pari al 10%, le degenze ordinarie al 15,6% – prosegue – ad oggi abbiamo 11 comuni in zona arancione”.

“Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la decisione adottata dal ministro della Salute. “I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l’aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Attenzione, quindi, alla serata di oggi. Possiamo vivere la nostra socialità serenamente: basta farlo con accortezza”, è l’appello alla prudenza lanciato dal presidente in vista dei festeggiamenti di Capodanno.