Covid e dati falsi, Miccichè: “Musumeci dovrà venire a riferire in aula”

“Parlerò col presidente della Regione, ho provato a chiamarlo ma non sono riuscito a parlargli. E’ chiaro che dovrà venire a riferire in aula, vedremo se lo farà domani o dopodomani, anche in funzione delle notizie che dovrà avere sulla vicenda che tutti abbiamo letto sulle agenzie”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, in apertura di seduta parlamentare, rispondendo al capogruppo del M5s, Giovanni Di Caro, che nel suo intervento ha chiesto che “il governatore riferisca immediatamente in aula perché serve chiarezza su fatti gravissimi contestati dalla Procura di Trapani”, che indaga sulla presunta alterazione dei dati su positivi al Covid e tamponi trasmessi all’Iss. (Ansa)