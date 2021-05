Covid: FdI protesta in piazza a Palermo contro misure governo

“Siamo scesi in piazza a Palermo come nelle principali città italiane – aggiunge Scarpinato – dimostrando di avere una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono a livello nazionale come a livello locale. La tutela della salute è prioritaria, ma non è con il coprifuoco che si torna alla normalità: bisogna vaccinare, aiutare gli italiani in difficoltà e salvaguardare i posti di lavoro”.

Gli fa eco Giampiero Cannella: “Il mondo del lavoro e della produzione di beni e servizi sta pagando il prezzo più alto della pessima gestione nazionale dell’emergenza pandemia. Per questo motivo non festeggiamo, ma denunciamo le gravi inadempienze e le scelte politiche sbagliate che rischiano di causare danni irreversibili al sistema economico e sociale del Paese”.