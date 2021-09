Covid: Fondazione Gimbe, in Sicilia -2,1% nuovi casi

I dati sull’emergenza Covid in Sicilia, in base al monotoraggio della Fondazione Gimbe di Bologna, nella settimana 25-31 agosto registrano una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (583), mentre si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-2,1%) rispetto alla settimana precedente.

Sopra la soglia di saturazione del 15% i posti letto in area medica e sopra la soglia del 10% terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Sempre in base al report della Fondazione Gimbe la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 57% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 7,8% (media Italia 8%) solo con prima dose; la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 18,6% (media Italia 12,2%).