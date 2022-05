Covid, i nuovi positivi sono 44.489, le vittime 148, ricoveri in calo

Sono 44.489 i nuovi positivi in Italia, per un totale di 967.401 persone attualmente infettate dal Covid. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute, che sancisce in 148 il numero delle vittime delle ultime 24 ore, per un totale di 165.494 persone decedute da inizio pandemia. I ricoverati negli ospedali sono 7.802, 182 in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 337, 16 in meno rispetto a 24 ore fa. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it trl/com 17-Mag-22 17:04