Covid, il commissario Costa: “A Palermo e provincia 70% positivi ha Omicron”

“A Palermo e provincia il 70 per cento dei positivi al Covid 19 presenta la variante Omicron e questa è una buona notizia perché è sicuramente molto più diffusiva delle precedenti, ma somiglia sempre di più a un raffreddore e come tale è meno virulenta, ed è meno aggressiva dal punto di vista clinico”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa ai nel giorno dell’apertura del nuovo punto tamponi dell’Istituto Zooprofilattico siciliano. “Se verrà confermato è probabile che ci stiamo avviando verso una trasformazione della pandemia in una condizione endemica a più alta diffusibilità e minore virulenza”.