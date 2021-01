Covid: il governo dichiara la Sicilia zona rossa, 1.945 nuovi positivi, 39 morti

Il ministro per la salute Roberto Speranza, anche sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha dichiarato la Sicilia “zona rossa” così come aveva chiesto al governo il presidente della Regione. Per il contrasto alla diffusione dei contagi da Covid-19, da domenica la Sicilia subirà le limitazioni delle zone rosse.

Sono 1.945 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 24.005 tamponi, più che raddoppiati rispetto agli ultimi giorni (ma sono compresi anche i tamponi processati con test antigenico rapido, con un tasso di positività, complessivo dell’8%. Mentre la media dei tamponi molecolari (totale 10.527) porta il tasso al 18,4%. Le vittime sono state 39 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.916 deceduti. I positivi sono 45.045, con un aumento di 180 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.613, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 210 in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.726. La distribuzione nelle province vede Catania con 456 positivi, Palermo 510, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Ragusa 29, Caltanissetta: 87, Agrigento 38, Enna 1.

Il presidente della Regione Nello Musumeci era stato chiaro: “Alla luce dell’aumento dei contagi, ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la “zona rossa” in Sicilia”. E Musumeci aveva paventato che se la richiesta non fosse stata accolta avrebbe emesso un’ordinanza con le limitazioni previste per le “zone rosse”.

La Sicilia in area rossa ha suscitato polemiche dell’opposizione nella Regione. Il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo ed i componenti della commissione Sanità Antonello Cracolici e Giuseppe dicono che si tratta “del fallimento del commissario Covid Musumeci che con alcune recenti dichiarazioni ha provato ad anticipare la scelta del governo nazionale, nel goffo tentativo di ‘mettere le mani avanti per non cadere all’indietro’. Musumeci ha portato la Sicilia al lockdown: si dimetta da commissario Covid”.

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino afferma: “Il governatore Musumeci con la richiesta della zona rossa per la Sicilia punisce anche quelle città virtuose come Caltanissetta dove i dati del contagio sono contenuti. E poi caro Musumeci un po’ di coerenza: ha chiesto la zona rossa, mi vuole dire perché sta facendo uno screening velocissimo per la popolazione scolastica per riaprire le scuole il 18? Delle due l’una: o chiede la zona rossa o apre le scuole”.