Covid: in Sicilia 1.097 nuovi positivi e 15 morti, regione verso la “zona gialla”

Sono 1.097 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.082 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%. L’Isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la Lombardia con 758 casi. Gli attuali positivi sono 26.110 con un aumento di altri 604 casi. I guariti sono 478 mentre si registrano altre 15 vittime che portano il totale dei decessi a 6.274. La Regione comunica che i deceduti riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 4 del 24 agosto 21, 3 del 23 agosto e 2 del 12 agosto 21.

Sono adesso 855 i ricoverati, 2 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 103, uno più rispetto a ieri.

I contagi da Covid-19 nelle singole province: Palermo 254, Catania 231, Messina 35, Siracusa 139, Ragusa 12, Trapani 131, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Enna 115.

Si attende l’ufficialità della cabina di regia ma dal prossimo lunedì tecnicamente la Sicilia approda in zona gialla. Se venerdì ci sarà la conferma, sarà la prima regione a cambiare colore dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid basati sulle ospedalizzazioni, con soglia del 10% per l’occupazione dei posti in rianimazione e 15% per i posti letto in area medica non critica. L’Isola, infatti, pure rimando stabile nei valori comunicati oggi dall’Agenas, ha sforato il tetto di occupazione delle terapie intensive portandosi all’11%, dopo una settimana di altalena tra il 10 e il 9 per cento, ha superato il limiti previsti per le aree mediche portandosi al 20% e quello dei contagi.