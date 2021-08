Covid: in Sicilia 1.121 nuovi casi e 20 morti, regione sempre prima per contagi

Sono 1.121 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.565 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 9% ieri era al 12% . L’Isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la l’Emilia Romagna con 558 contagi. Gli attuali positivi sono 24.146 con un aumento di altri 686 casi. I guariti sono 415 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 20 vittime e il totale dei decessi resta a 6.239. La Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 del 20 agosto, 1 del 19 agosto, 1 del 6 luglio.

Sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid-19 nelle nelle singole province: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna 88.

Novità sui tamponi drive-in alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo. A partire da martedì 24, l’area per i test rapidi dell’hub vaccinale provinciale apre anche ai cittadini non vaccinati, che potranno eseguire il tampone a pagamento in Fiera, all’interno della propria auto, ai fini del rilascio di un green pass valido 48 ore. Lo rende noto l’Asp di Palermo, sottolineando in una nota che il test, come da recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà a carico dell’utente non vaccinato. Avrà un costo pari a 15 euro.

In questo modo, i cancelli della Fiera del Mediterraneo potranno tornare a riaprire a tutta la popolazione, garantendo all’utenza non vaccinata un polo aperto 7 giorni su 7, festivi compresi, sia per l’effettuazione dei tamponi, sia per l’immunizzazione dal Coronavirus.

L’Asp di Palermo ricorda che l’apertura al pubblico dell’area drive-in della Fiera è ogni giorno dalle 8 alle 11 (orario di ingresso dell’ultima autovettura, dopo l’attività proseguirà a oltranza fino a esecuzione di tutti i tamponi), accesso da piazza Mandela. Il padiglione 20 dove si effettuano i vaccini è invece aperto al pubblico dalle 9 alle 19 (entrata da via Sadat), orari di apertura e chiusura dei cancelli.