Covid: in Sicilia 1.123 nuovi contagi e 10 morti, 508 casi a Palermo

Aumentano i contagi di positività al Covid in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 1.123 dai 875 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.416 (meno rispetto ai 16.558 di ieri), determinando un indice di positività del 7,79%. Dieci decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, gli stessi di ieri. I guariti oggi sono 549. Crescono gli attualmente positivi al Covid, 564 persone in più, determinando un numero complessivo di 26.322. Aumentano lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 1.262 (+50), è di 176 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 1 nuovo ingresso (ieri erano stati 7). In isolamento domiciliare vi sono 24.884 persone.

La distribuzione tra le province di positivi al Covid vede Palermo con 508 nuovi casi, Catania 221, Messina 87, Siracusa 79, Trapani 26, Ragusa 68, Caltanissetta 96, Agrigento 14, Enna 24