Covid: in Sicilia 1.202 nuovi casi, 24 morti, via a prenotazione vaccini over 50

Sono 1.202 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 26.265 tamponi processati, con una incidenza del 4,6%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.516. Il numero degli attuali positivi è di 23.878 con decremento di 651 casi. I guariti oggi sono 1.829. Negli ospedali i ricoverati sono 1.212, 61 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 149, tre in meno rispetto a ieri.

La distribuzione di nuovi contagi Covid-19 tra le province vede Palermo con 207 casi, Catania 467, Messina 76, Siracusa 117, Trapani 22, Ragusa 100, Caltanissetta 162, Agrigento 46, Enna 5.

Via libera da stasera alle 20 alle prenotazioni in Sicilia – sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni che riguardano i cittadini compresi nella fascia d’età 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). L’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, dispone anche, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del vaccino AstraZeneca con inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età a partire da giovedì 13 maggio e seguiranno l’ordine di prenotazione.

Da giovedì, inoltre, negli hub e nei centri vaccinali dell’Isola, all’interno dell’iniziativa ‘Open day’, i cittadini con patologie pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni – secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Piano nazionale – saranno vaccinati con Pfizer-Biontech, anche senza prenotazione, con una corsia preferenziale. Così come tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi. Sempre da domani prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da lunedì prossimo si andrà avanti con gli altri comuni.