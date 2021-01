Covid: in Sicilia 1.278 nuovi contagiati, 38 morti, 1.649 ricoverati

Sono 1.278 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, inoltre si sono registrati 38 decessi e 780 guarigioni. Il dato è nel bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Il numero dei tamponi antigenici e molecolari eseguiti nello stesso arco temporale è di 39.776.

Sale ancora il numero degli attuali positivi nell’Isola: al momento sono 46.885, 460 più di ieri. Il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali siciliani in regime ordinario sale a 1.444, 22 più di ieri. In lieve diminuzione, invece, il dato sui ricoveri in terapia intensiva e sub-intensiva: dai 208 di ieri si è passati a 205.

Focolaio Covid nella Medicina d’urgenza dell’ospedale Civico di Palermo: 12 pazienti e 7 sanitari sono risultati positivi al Covid, mentre altri sono in attesa dell’esito del tampone. I sanitari erano stati vaccinati tra il 31 dicembre e il 7 gennaio. “Un numero temporaneo – spiega il primario, Massimo Geraci – perché non escludiamo che altri fra i sanitari al momento negativi possano positivizzarsi nei prossimi giorni. Quanti hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono asintomatici e non presentano al momento disturbi. Se la situazione proseguisse così saranno vaccinati con la seconda dose”.

“Se le condizioni rimarranno così senza sintomi – aggiunge Geraci – evidentemente sarebbe una buona risposta. Significa che il vaccino comincia a dare le risposte che tutti si attendono”.