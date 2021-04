Covid: in Sicilia 1.282 nuovi positivi, 19 morti, sabato vaccini in parrocchia

Sono 1.282 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 10.305 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 12%. La regione oggi è nona per numero in Italia per numero di contagi giornalieri. Il dato di oggi rettifica quello diffuso ieri. Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.647. Il numero degli attuali positivi è di 19.870 con 59 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 82. Negli ospedali i ricoverati sono 1039, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 143, tre in più rispetto sempre a ieri.

La distribuzione nelle province di nuovi positivi al Covid vede Palermo con 70 nuovi casi, Catania -60, Messina -21, Siracusa 15, Trapani -73, Ragusa 58, Caltanissetta 12, Agrigento 35, Enna 15.

In Sicilia nella settimana che va dal 24 al 30 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta un peggioramento dell’indicatore dei “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (357, erano 338 la settimana precedente), mentre si registra una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (variazione percentuale pari a -2,5%). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 23% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 44%) e terapia intensiva al 16% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 41%) occupati da pazienti Covid-19.

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,8% (media Italia 5,3%); la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 25,5% (media Italia 28,8%); ed ancora la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 1,5% (media Italia 1,8%) e la percentuale di dosi di vaccino somministrate alla categoria “altro” fascia 16-69 è pari al 19,5% (media Italia 8,7%). Le dosi di vaccino somministrate alla categoria “altro” nella fascia 16-69 sono 151.994.

Sono 1.339 i cittadini, di età compresa fra i 69 e i 79 anni, non fragili, che saranno vaccinati nelle diocesi di Palermo e provincia il sabato di Pasqua dalle 8 alle 18,30. Dal prossimo 3 aprile, infatti, partiranno le vaccinazioni in 500 parrocchie siciliane. Gli utenti devono trovarsi nelle condizioni previste dall’autorizzazione degli enti regolatori, a loro è destinato il vaccino AstraZeneca. Le prenotazioni sono così distribuite: 716 nella diocesi di Palermo; 377 nella diocesi di Monreale, 189 in quella di Cefalù e 57 a Piana degli Albanesi.

Alle comunità parrocchiali individuate è stato fornito un modulo da compilare per la prenotazione in occasione di questa giornata di vaccinazione straordinaria e a ciascuna di esse sono destinate fino a un massimo di 100 vaccinazioni.

I centri di vaccinazione per diocesi sono: Acireale 22, Agrigento 51, Caltagirone 19, Caltanissetta 21, Catania 53, Cefalù 18, Mazara del Vallo 23, Messina, 56 Monreale, 23 Nicosia 15, Noto 22, Palermo 53, Patti 18, Piana degli Albanesi 7, Piazza Armerina 27, Ragusa 21 e Siracusa 28.