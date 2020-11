Covid: in Sicilia 1.422 nuovi positivi, 36 morti, 385 guariti e avanti con test drive-in

Sono 1.422 i nuovi casi di positività al CoViD-19 riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 7.416 tamponi. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salite e dell’Istituto superiore di sanità. Tra sabato e domenica in Sicilia si sono registrati 36 morti e 385 guarigioni. L’incremento netto di positivi rispetto a sabato è di 1.001, per un totale attuale di 28.807. I ricoverati in regime ordinario sono 1.476, quelli in terapia intensiva 217.

Tre infermieri che lavorano nel pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo sono risultati positivi al Covid. La conferma arriva dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. Gli operatori sanitari a contatto con i positivi sono stati sottoposti a tampone. Il contagio ha fatto scattare un campanello d’allarme all’interno dell’area di emergenza. Il pronto soccorso del Cervello, come quello dell’ospedale Civico di Palermo dove i positivi sono 23, come precisano dall’azienda sanitaria, e’ dedicato all’emergenza coronavirus.

E’ proseguito anche domenica lo screening di popolazione organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con le amministrazioni comunali di Palermo, Bagheria, Termini Imerese e Castelbuono. Sono stati complessivamente 2.323 i tamponi rapidi fatti e 117 i positivi che, subito dopo, si sono sottoposti al tampone molecolare. L’iniziativa rientra nella campagna attiva della Regione per la ricerca del Coronavirus. L’attività ha interessato la Fiera del Mediterraneo di Palermo (910 tamponi e 57 positivi); Bagheria (569 tamponi e 43 positivi); Termini Imerese (310 tamponi e 2 positivi) e Castelbuono (534 tamponi e 15 positivi). Lunedì l’attività in modalità drive in proseguirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e sarà ancora rivolta al mondo della scuola, con orario dalle 9 alle 16 (ingresso dell’ultima autovettura alle 14).

Cesarò e San Teodoro resteranno “zona rossa” fino a lunedì 23 novembre. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sentiti i sindaci dei due Comuni del Messinese, ha infatti firmato, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, l’ordinanza di proroga delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica nei due centri dei Nebrodi. Le restrizioni adottate sono quelle già disposte a partire dallo scorso 8 novembre.