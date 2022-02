Covid: in Sicilia 2.524 nuovi positivi e 19 morti, regione quarta per contagi

In Sicilia sono 2.524 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 19.703 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.062. Il tasso di positività scende 12,8% al ieri era al 13,9%. L’Isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 260.900 con un incremento di 894 casi. I guariti sono 1.770 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 9.055.

Negli ospedali ci sono 1.430 ricoverati, con 21 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 660 casi, Catania 648, Messina 341, Siracusa 232, Trapani 165, Ragusa 167, Caltanissetta 160, Agrigento 182, Enna 128.

Vaccini a ingresso libero alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Da oggi l’hub vaccinale provinciale torna in regime di Open day. Fino a nuove disposizioni – si legge in una nota – non sarà necessaria la prenotazione per effettuare prima, seconda o terza dose di vaccino anti-Covid. La nuova regola è valida per gli utenti di tutte le età”. Gli orari di accesso all’hub della Fiera del Mediterraneo restano invariati: 9-19 per i vaccini, 8-13 per i tamponi. “Una misura che si rende necessaria – aggiunge la nota – per dare ulteriore nuova linfa alla campagna vaccinale, anche in vista dell’obbligo di esibire il supergreen pass o green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro applicato agli over 50, a partire da martedì 15 febbraio”.