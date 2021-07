Covid: in Sicilia 201 i nuovi positivi e 1 morto

Sono 201 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.999 tamponi processati nell’Isola. L’incidenza ora risale ancora fino al 2,1% ma l’isola scende, oggi, al terzo posto per numero di contagi giornalieri in Italia. Sul fronte dei positivi totali il dato in Sicilia risale a 3.509 facendo segnare 52 casi in più nonostante i 148 guariti delle ultime ore. Si registra una nuova vittima che porta il totale a 5.988. Sul fronte ospedaliero restano 148 i ricoverati così come 20 in terapia intensiva. Un dato identico a quello di ieri.

Sul fronte del contagio Covid-19 nelle singole province in testa c’è Caltanissetta con 77 casi, seguita da Ragusa con 34, Trapani 24, Palermo 17, Catania 14, Siracusa 12, Agrigento 10, Enna 8, Messina 5.