Covid: in Sicilia 219 nuovi positivi, nessun morto, prima regione per contagi

Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.850 tamponi processati nell’isola. L’incidenza oggi si attesta poco sopra l’1,8% e quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni. L’Isola torna in testa al nuovo contagio giornaliero in Italia. Sul fronte dei positivi totali il numero degli infetti in Sicilia risale a 3.457 facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5987.

Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi contagi Covid-19 nelle singole province, Catania torna in testa con 52 casi, seguita da Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29, Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8 e Messina 5.