Covid: in Sicilia 254 nuovi positivi e 3 morti, al secondo posto per contagi

Sono 254 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.716 tamponi processati, con una incidenza del 2,2%. La Regione è di nuovo al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.858. Il numero degli attuali positivi è di 8.763 con un incremento di 65 casi. I guariti sono 186. Negli ospedali i ricoverati sono 459, nove in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 46, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi registrati per province: Catania con 71 casi in testa al contagio poi Ragusa 53, Palermo 47, Trapani 37,Siracusa 26, Enna 10, Caltanissetta 5,Messina 4, Agrigento 1.

In Sicilia nella settimana compresa tra 26 maggio e 1 giugno, secondo la Fondazione Gimbe di Bologna, si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-1 giugno) è pari a 131 (media Italia 120); la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 20,1% a cui aggiungere un ulteriore 15,3% solo con prima dose; la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari al 68,6% a cui aggiungere un ulteriore 9,8% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 38,4% a cui aggiungere un ulteriore 30,4% solo con prima dose. Infine, la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 29,7% a cui aggiungere un ulteriore 28,4% solo con prima dose.